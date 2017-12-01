أمير حائل يوفر احتياجات المدارس ردًا على مقطع الشاعر المتداول

علي العنزي(صدى):

شكّل أمير حائل عبدالعزيز بن سعد آل سعود، لجنة مشكّلة من الإمارة و ” تعليم حائل “؛ ردًا على ما شكا به الشاعر بشير سماح العنزي، من تأخُّر مشروع إحدى المدارس بمحافظة الشملي أكثر من 8 سنوات، ونقص المياه بالشملي؛ ذلك بحسبما ظهر في مقطع تمّ تداوله على مواقع التواصل.

و استقبل وكيل إمارة حائل الدكتور سعد البقمي بتوجيه من أمير حائل، عدداً من المواطنين من محافظة الشملي، من ضمنهم الشاعر ” العنزي ” ؛ لمعرفة أهم ما يحتاج إليه المواطنون هناك.

كما أقام مدير عام تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني؛ لجنة للوقوف على احتياجات مدارس أسبطر التابعة للشملي، وتوفير ما تحتاج إليه المدارس، مشدّدًا في الوقت نفسه على أهمية توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات في مدارس منطقة حائل كافة.

ومن جهته، وجّه أمير حائل، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل، بما يخصّ المياه في طلب الشاعر, وأن يتم توفير المياه لجميع المواطنين وفقًا للآلية المتبعة.