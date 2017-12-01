الهلال يستغني عن ماتياس بريتوس

ماجد محمد(صدى):

فتح الهلال الباب أمام المحترف الأورجوياني ماتياس بريتوس للرحيل عن صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى اللاعب عددًا من عروض الانتقال من قبل الأندية، في حين تبقى الإدارة الفنية على البرازيلي كارلوس إدواردو بجانب 4 محترفين آخرين، هم: السوري عمر خربين، والعماني علي الحبسي، والفنزويلي ريفاس، والأرجوياني ميليسي.

وكان الزعيم تعاقد مع ماتياس في يوليو الماضي قادمًا من نادي بوماس المكسيكي لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام ثالث؛ لكنه لم يقدم المستوى المأمول.