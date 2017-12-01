بالفيديو .. غزال يسبب الذعر داخل مدرسة أمريكية

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لغزال ضال سبب الذعر داخل مدرسة بولاية ” مسيسيبي ” الأمريكية.

ويظهر الفيديو دخول غزال ضال من بوابة المدرسة بسرعة كبيرة، مما أصاب الطلاب بالخوف والهلع، ومحاولة تجنب الغزال؛ حتى تمكن من الخروج مرة أخرى من المدرسة.