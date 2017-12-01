بالفيديو .. غزال يسبب الذعر داخل مدرسة أمريكية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لغزال ضال سبب الذعر داخل مدرسة بولاية ” مسيسيبي ” الأمريكية.
ويظهر الفيديو دخول غزال ضال من بوابة المدرسة بسرعة كبيرة، مما أصاب الطلاب بالخوف والهلع، ومحاولة تجنب الغزال؛ حتى تمكن من الخروج مرة أخرى من المدرسة.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه الغزال هو المذعور
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23371 ] نشر منذ 37 دقيقة
غزال ومايصيدووووونه🤗🤗🤗
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4502 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههههههههههه طالب متاخر