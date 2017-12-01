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بالفيديو .. غزال يسبب الذعر داخل مدرسة أمريكية

بالفيديو .. غزال يسبب الذعر داخل مدرسة أمريكية
واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لغزال ضال سبب الذعر داخل مدرسة بولاية ” مسيسيبي ” الأمريكية.

ويظهر الفيديو دخول غزال ضال من بوابة المدرسة بسرعة كبيرة، مما أصاب الطلاب بالخوف والهلع، ومحاولة تجنب الغزال؛ حتى تمكن من الخروج مرة أخرى من المدرسة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4502 ] نشر منذ 27 دقيقة

هههههههههههههههههه طالب متاخر

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