مستشارة أسرية.. الزواج عبر مواقع التواصل فخ
وجهت دكتورة زهرة المعبي المستشارة الأسرية في برنامجها ” يا هلا أمس ” إتهاماً إلى خطابات مواقع التواصل لكونها نصب ولها تأثيرًا خطير على المجتمع وبالتحديد الشباب.
وطالبت وقف خطابات تويتر لأنها نصب ولا تهدف إلا لكسب المال، معبرة لا أؤيد هذا الزواج ولا أحبذ ان يتزوج أبنائنا وبناتنا بهذه الطريقة. مشيرة إلى أن بعض “خطابات تويتر” يطلبن مباغل تترواح بين 500 من العريس مقابل أن تعطيه رقم الهاتف ليتواصل مع العروسة التي سيقدم لخطبتها.
وسردت قصة أحد الشباب الذي خدع بهذه الحيلة وتقدم لخطبة فتاة عبر خطابة تويتر وفوجئ في اليوم التالي بأن عنوان الفتاة التي تقدم لخطبتها غير صحيح والأسرة ليست نفس الأسرة وتغير رقم هاتف الهاتف وخسر اموال دفعها في هذه الخطبة الوهمية.
وأضافت في حديثها على ضرورة الكشف الطبي على الشاب قبل الزواج حتى لا تنخدع العروس وتكتشف أنه متعاط بعد الزواج.
واختتمت القول بأن هذه العملية نصب وابتزاز للشباب.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6140 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما عندنا زواج عن طريق المواقع كلها زوج تقليدي عن طريق الأهل يعني من طق باب سمع جواب اما اللي بالمواقع كله. خرفنة وصياعة ولا واحد يبي يتزوج الطرف الاخر اللي يكلمه
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 1 ساعة
كل الطرق تؤدي الى روما🙂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23371 ] نشر منذ 51 دقيقة
الأسبوع الماضي طلعت الكهله هذي عبر روتانا
تتكلم عن التفرغ للأهل والأولاد
عفوآ البزوره على قولتها🤗🤗
المشكلة إنها هي بنفسها معندها تفرغ
ماأفتح قناة الا وهي قدامي
ولا اذاعة الا وهي قدامي
حتى تتصل يقولك ستو زهره مشغوله تكلم قناةالعربية
ههههههههه هههههههه
صدق من قال
باب النجار مخلوع😂😂😂😂
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5666 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب ياعباس