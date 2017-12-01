مستشارة أسرية.. الزواج عبر مواقع التواصل فخ

عادل الحربي(صدى):

وجهت دكتورة زهرة المعبي المستشارة الأسرية في برنامجها ” يا هلا أمس ” إتهاماً إلى خطابات مواقع التواصل لكونها نصب ولها تأثيرًا خطير على المجتمع وبالتحديد الشباب.

وطالبت وقف خطابات تويتر لأنها نصب ولا تهدف إلا لكسب المال، معبرة لا أؤيد هذا الزواج ولا أحبذ ان يتزوج أبنائنا وبناتنا بهذه الطريقة. مشيرة إلى أن بعض “خطابات تويتر” يطلبن مباغل تترواح بين 500 من العريس مقابل أن تعطيه رقم الهاتف ليتواصل مع العروسة التي سيقدم لخطبتها.

وسردت قصة أحد الشباب الذي خدع بهذه الحيلة وتقدم لخطبة فتاة عبر خطابة تويتر وفوجئ في اليوم التالي بأن عنوان الفتاة التي تقدم لخطبتها غير صحيح والأسرة ليست نفس الأسرة وتغير رقم هاتف الهاتف وخسر اموال دفعها في هذه الخطبة الوهمية.

وأضافت في حديثها على ضرورة الكشف الطبي على الشاب قبل الزواج حتى لا تنخدع العروس وتكتشف أنه متعاط بعد الزواج.

واختتمت القول بأن هذه العملية نصب وابتزاز للشباب.