شرطة الشمالية بعرعر تبحث عن المواطن المتهم بتعذيب طفليه

خالد الضبيبي(صدى):

أرسلت شرطة الحدود الشمالية في عرر قواتها للبحث عن مواطن متهم بتعذيب طفليه، بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين لشرطة الفيصلية ” بعرعر ” .

وقدم المواطن بلاغ ضد المتهم بتهديده وتكسير زجاج سيارته، وتم استقبال بلاغة من قبل الشرطة والتجاوب معه وضبط إقادته، واتخاذ الاجراءات النظامية بالانتقال والمعاينة، وتسجيل القضية جنائيًا حسب نظام الإجراءات الجزائية.

وقامت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية بعرعر، بنقل الطفلين، وهما بنت تبلغ من العمر قرابة 17 عاماً ، وابن يبلغ قرابة 12 عاماً إلى منطقة الجوف برفقة دورية من شرطة الفيصلية بعرعر.

ووفرت دور إيواء لهم، لعدم توفرها في الحدود الشمالية، كما أن الحماية قامت بإبلاغ شرطة وإمارة الحدود الشمالية حيال القضية لمتابعة ذلك مع والد الأطفال المتهم.