وزير العمل ينهي عقد مبني مركز التنمية الاجتماعية

خالد الضبيبي(صدى):

قرر وزير العمل والتنمية والاجتماعية، الدكتورعلي الغفيص، بإنهاء عقد إيجار مبنى مركز التنمية الاجتماعية في عرعر، وذلك بعد جولته التفقدية للمبنى وتفاجئه بسعر المبنى المرتفع.

وأوضحت مصادر، بأن ” وزير العمل والتنمية والاجتماعية بعد جولة في المبنى المكون من أربعة أدوار تفاجأ بسعر العقد والذي يصل لقرابة نصف مليون ريال، وجّه بسرعة مراجعة بنود العقد وإنهائه ” .

وأضافت المصادر، ” وقد أمر بتوجيه العاملين في المبنى للعمل في مبنى الضمان الاجتماعي في عرعر، وذلك لإمكانية المبنى، والذي يعد من المباني الحديثة التي انتهت منها الوزارة ” .