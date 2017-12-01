وزير العمل ينهي عقد مبني مركز التنمية الاجتماعية
قرر وزير العمل والتنمية والاجتماعية، الدكتورعلي الغفيص، بإنهاء عقد إيجار مبنى مركز التنمية الاجتماعية في عرعر، وذلك بعد جولته التفقدية للمبنى وتفاجئه بسعر المبنى المرتفع.
وأوضحت مصادر، بأن ” وزير العمل والتنمية والاجتماعية بعد جولة في المبنى المكون من أربعة أدوار تفاجأ بسعر العقد والذي يصل لقرابة نصف مليون ريال، وجّه بسرعة مراجعة بنود العقد وإنهائه ” .
وأضافت المصادر، ” وقد أمر بتوجيه العاملين في المبنى للعمل في مبنى الضمان الاجتماعي في عرعر، وذلك لإمكانية المبنى، والذي يعد من المباني الحديثة التي انتهت منها الوزارة ” .
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