ناسا تعمم استخدام نظارات الواقع الافتراضي

واشنطن(صدى):

دعت وكالة ناسا العلماء الأمريكيين إلى توسيع استخدام نظارات الواقع الافتراضي في بحوثهم العلمية، حيث يشهد مركز هودارت للرحلات الفضائية في ولاية ميريلاند، إعداد نماذج افتراضية لمختلف الأغراض التي يتوقع أن تستهدفها البحوث العلمية.

وقال المركز، إنه من المخطط تشكيل نماذج افتراضية للانفجارات على الشمس والحقل المغناطيسي حول الأرض وأنبوب الحمم في ولاية أيداهو الأميركية.

يًذكر أن إداراة ناسا بدأت في إعداد تطبيقات ستساعد المهندسين في إصلاح الأقمار الاصطناعية للتحكم في أيد أوتوماتيكية تستخدم العدد الحقيقية في الفضاء، الأمر الذي سيوفر الكثير من الوقت والأموال.