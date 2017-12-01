استدعاء أولياء أمور الفتيات الهاربات

نايف السالم(صدى):

استدعت مدرسة الفتيات الهاربات، أولياء أمور الطالبات، وأخذت تعهدات عليهم بعدم تكرار مثل هذه الواقعة، وذلك قبل صدور بيان إدارة التعليم بمكة المكرمة حول الموضوع.

وأكدت إدارة التعليم في بيانها أن المدرسة التي شهدت الواقعة تابعة لها، مشيرة لتشكيل لجنة على الفور لزيارة المدرسة، والتحقيق فيما حدث لاتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة والتي تمنع تكرار مثل هذه السلوكيات مرة أخرى.

ويذكر أن تداول مقطع فيديو أمس الخميس، يوثق لحظة هروب فتيات بالمرحلة الثانوية، وقفزهم من على سور المدرسة، لاجئين للفرار خارج مدرستهم.