استدعاء أولياء أمور الفتيات الهاربات
استدعت مدرسة الفتيات الهاربات، أولياء أمور الطالبات، وأخذت تعهدات عليهم بعدم تكرار مثل هذه الواقعة، وذلك قبل صدور بيان إدارة التعليم بمكة المكرمة حول الموضوع.
وأكدت إدارة التعليم في بيانها أن المدرسة التي شهدت الواقعة تابعة لها، مشيرة لتشكيل لجنة على الفور لزيارة المدرسة، والتحقيق فيما حدث لاتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة والتي تمنع تكرار مثل هذه السلوكيات مرة أخرى.
ويذكر أن تداول مقطع فيديو أمس الخميس، يوثق لحظة هروب فتيات بالمرحلة الثانوية، وقفزهم من على سور المدرسة، لاجئين للفرار خارج مدرستهم.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل واحد يمسك بنتة وبالخيزرانة لين تتسنع
بلا صياعة وقلة ادب
العتيبي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
قبل متستدعون اوليا امور الطالبات وش بقيتو لهم من المقدرة على تربيت اولادهم كل مايصدر اليوم من اعلام وحقوق الانسان يجعل هذا الجيل متمرد على الوالدين لان الاباء يصتدمون بكل ماهو باعث على التربية الصحيحة
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6140 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالله نقول طيش شباب. ان شاء الله يتعلمون. من غلطتهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23371 ] نشر منذ 57 دقيقة
مداكم تستدعونهم
وشلون اليوم جمعه🤔