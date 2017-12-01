” الفيفا ” يوضح تأثير ” قضية المنشطات الروسية ” على مونديال 2018

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، أن بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقررة في روسيا لن تتأثر بأي عقوبات أولمبية محتملة بحق الرياضيين الروس.

وأوضح ” إنفانتينو ” أن كرة القدم لا تواجه قضايا منشطات وأن كل الاختبارات التي أجريت في البطولات الدولية الماضية، سواء بطولات منتخبات أو أندية، جاءت بنتائج سلبية.

وأشار إلى أنه جرى اعتبار الفيفا ” ضحية ” في قضية الفساد التي تشهد حاليًا محاكمة مسؤولين تنفيذيين سابقين بالفيفا من جانب السلطات الأمريكية، وأن الاتحاد الدولي وضع بالفعل آليات لتحسين الإدارة به.

وأشاد إنفانتينو باللجنة المنظمة للمونديال الروسي قبل حقل قرعة كأس العام 2018 بقصر الكرملين بروسيا، قائلًا إن روسيا ستقدم بطولة مميزة.

يُذكر أن روسيا عقوبة محتملة بحظر مشاركة رياضييها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في كوريا الجنوبية (بيونجتشانج 2018) بسبب قضية المنشطات.