10 نصائح للحصول على أظافر صحية أنيقة

أماني الغامدي(صدى):

يعتمد الحصول على أظافر صحية وأنيقة على مجموعة من التدابير ننصحكِ بتبنّيها كجزء من روتين عنايتك التجميلية. تعرّفي عليها فيما يلي وطبّقيها للحفاظ على أظافر مرتّبة على الدوام:

1- الماء هو عدو أظافركِ الأول، فالتعرّض المفرط للماء يعرّض الأظافر للتشقق والتكسّر. ولعل أبرز ما يضرّها الماء الدافئ يليه الماء البارد، لذا من الضروري حماية بشرة اليدين والأظافر بارتداء قفازات بلاستيكية عند القيام بالأعمال المنزليّة.

2- تقليم الأظافر ضروريّ على الأقل مرة شهرياً للحفاظ على صحتها وأناقة شكلها، على أن يتمّ التقليم على يد خبيرة تجميل متخصصة في هذا المجال.

3- يؤدي النظام الغذائي غير المتوازن إلى ضعف في صحة الأظافر وجعلها هشّة وقابلة للتكسرّ والتقصّف. ولذلك فإن الحرص على نظام غذائي متوازن ضروريّ لصحة الجسم بشكل عام والأظافر بشكل خاص. أما الأطعمة التي تساعد على تقوية الأظافر فهي: اللبن، المشمش، البيض، السمك، وزبدة الفول السوداني.

4- عند ترطيب بشرة يديكِ بواسطة كريم مرطب قبل النوم، احرصي على ترطيب أظافرك أيضاً وطبّقي القليل من زيت الخروع على الأظافر قبل النوم مرة أسبوعياً لتقويتها وتغذيتها بالعمق.

5- حضّري مرة أسبوعياً حمّام زيت لأظافرك، بحيث يتمّ نقع الأظافر بزيت الزيتون الدافئ لمدة 10 دقائق قبل غسلها بالماء الدافئ والصابون وترطيبها باستعمال كريم مرطّب.

6- تجنّبي الإفراط في استعمال طلاء الأظافر واتركي أظافركِ تتنفّس بدون أي طلاء عليها مدة يومين أسبوعياً. وتذكّري أن الإفراط في استعمال مزيل الطلاء يلحق الأذى بأظافرك أيضاً.

7- امتنعي عن برد أظافركِ وهي رطبة أو مبلّلة لأن ذلك سيعرّضها للتشقّق، والتقصّف، والتكسّر. أما إذا كنت غير متأكدة من الشكل الذي تعطينه لأظافركِ عند البرد، انظري إلى شكل ظفركِ عند القاعدة واعلمي أن أطراف أظافركِ تبدو جميلة عندما تحاكي شكل قاعدة الظفر.

8- احرصي على إبقاء أظافركِ بطول معقول، فالأظافر الطويلة جداً غير عمليّة. كما أن إطالة الأظافر بصورة مبالغ بها يعرّضها للضعف والتكسّر، ويضفي لمسة متكلّفة غير محبّبة على إطلالتكِ. احرصي على ألا يتعدى طول أظافركِ سنتيمترين لكي يبقى مظهرها مرتباً.

9- ابتعدي عن استعمال الأظافر الاصطناعية لأنها تُضعف أظافركِ الطبيعية وتجعلها عرضة للتشقق وللإصابة بالفطريّات.

10- إذا كنت تمارسين عملاً يدوياً أو تعملين كثيراً بيديكِ من الأفضل أن تكون أظافركِ قصيرة نسبياً، وأن يتم تقليمها بالشكل المستدير لحمايتها من التكسّر. أما إذا كانت أظافركِ ضعيفة أو رقيقة فمن الأفضل إبقاؤها قصيرة.