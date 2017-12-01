بالصور.. لص يسطو على مقبرة بجازان أثناء أداء صاحبها لصلاة الجمعة
قام أحد اللصوص بالسطو على مقبرة جازان “القعارية، بعد ذهاب حارسها لأداء فريضة الصلاة، اليوم الجمعة، لينهب ممتلكات الغرفة بالكامل.
وفوجئ حارس المقبرة بعد خروجه من الصلاة، أن نافذته قد تم خلعها، حيث اكتشف أنه سرق من غرفته عدة جوالات، ومبلغ مالي كان يجمعه، ولذلك قام على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للتحقيق في الحادثة.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعوضك
والحرامي عساه مايتهنى فيهن ويمسكونة ان شاء الله
الناس تصلي وهو يسرق
علي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه المقبره له صاحب عندكم في جيزان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23371 ] نشر منذ 1 ساعة
مايربح🤔
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5666 ] نشر منذ 47 دقيقة
مافيه غير اليمانيه