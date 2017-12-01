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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. لص يسطو على مقبرة بجازان أثناء أداء صاحبها لصلاة الجمعة

بالصور.. لص يسطو على مقبرة بجازان أثناء أداء صاحبها لصلاة الجمعة
تركي السالم(صدى):

قام أحد اللصوص بالسطو على مقبرة جازان “القعارية، بعد ذهاب حارسها لأداء فريضة الصلاة، اليوم الجمعة، لينهب ممتلكات الغرفة بالكامل.

وفوجئ حارس المقبرة بعد خروجه من الصلاة، أن نافذته قد تم خلعها، حيث اكتشف أنه سرق من غرفته عدة جوالات، ومبلغ مالي كان يجمعه، ولذلك قام على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للتحقيق في الحادثة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعوضك
والحرامي عساه مايتهنى فيهن ويمسكونة ان شاء الله
الناس تصلي وهو يسرق

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

غريبه المقبره له صاحب عندكم في جيزان

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