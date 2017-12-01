بالصور.. لص يسطو على مقبرة بجازان أثناء أداء صاحبها لصلاة الجمعة

تركي السالم(صدى):

قام أحد اللصوص بالسطو على مقبرة جازان “القعارية، بعد ذهاب حارسها لأداء فريضة الصلاة، اليوم الجمعة، لينهب ممتلكات الغرفة بالكامل.

وفوجئ حارس المقبرة بعد خروجه من الصلاة، أن نافذته قد تم خلعها، حيث اكتشف أنه سرق من غرفته عدة جوالات، ومبلغ مالي كان يجمعه، ولذلك قام على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للتحقيق في الحادثة.