تعليم الطائف: تأهيل 205 مرشح لجائزة التعليم للتميز

عبد العزيز القثامي(صدى):

قال المدير العام للتعليم المكلف في محافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي : ” إن برنامج تهيئة المرشحين لجائزة التعليم للتميز في دورتها الحالية؛ جاء وفق خطة مركز المبادرات النوعية والتميز؛ ونشر ثقافة التميز ودعم المتميز ” .

وأوضح النفيعي، أن ” المرشحين تم تهيئتهم من خلال نشر ثقافة التميز، وتدريبهم على تجهيز ملفات المشاركة في جائزة التعليم للتميز وتحقيق الشواهد المطلوبة؛و أن هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات؛ مما يشير إلى أن جائزة التعليم للتميز حققت أهدافها في تحفيز العاملين ونشر ثقافة التميز وتجويد العمل والمخرجات ” .

وأشار، إلى أن ” فريق العمل في مركز المبادرات النوعية والتميز سيواصل دعم المرشحين وتقديم الاستشارات لهم خلال الفترة القادمة وتحكيم الأعمال المقدمة وفق خطة أمانة الجائزة واختيار أفضل المرشحين الذين حققوا معايير الترشيح، ورفعها في الوقت المحدد من قِبَل الأمانة “.

يذكر أن، الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف انتهت تدريب وتأهيل 205 مرشح لجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة في جميع الفئات على مدى 10 أيام، حيث تم تدريب 61 معلماً ومعلمة، و55 طالباً وطالبة، و43 قائداً وقائدة، و15 مشرفاً تربوياً ومشرفة، و15 مرشداً ومرشدة، و12 قائداً وقائدة في فئة العمل التطوعي.