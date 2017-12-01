تشارليز والد : قطر تحتاج لأمريكا وليس العكس

طلال الضوي(صدى):

أشار الجنرال الأمريكي السابق , تشارليز والد , بعدم حاجة الولايات المتحدة الأمريكية , لبقاء القاعدة الكبرى في منطقة العديد بالدوحة , مشددا على ضرورة دراسة الموقف بعناية خاصة الملفات التي تتعلق بدعم الدوحة لإيران وحماس والجماعات الإرهابية المتطرفة في العالم.

وأكد ” والد ” إمكانية مغادرة الجيوش الأمريكية لقطر بأسرع وقت ودون ألم , موضحا أن قطر تحتاج إلى أمريكا أكثر من احتياج أمريكا لقطر.

وأضاف الجنرال انزعاج صناع السياسة في إدارة ترامب والكونغرس من السياسة الخارجية لقطر , متابعا ” قد نسي البعض كيف وصلنا إلى العديد , إنهم يخشون من خلال الضغط على قطر ، فقدان الأصول الأمنية الوطنية التي لا غنى عنها ، ولكن التاريخ يذكرنا بأنه لا شيء يمكن أن يكون أبعد من الحقيقة.

وأوضح الجنرال أن قاعدة العديد ليست أمرا حاسما بالنسبة للأمن الوطني الأمريكي , فالقاعدة القطرية مسألة رفاهية في المنطقة التي تحوي العديد من الخيارات الأخرى.

وكشف الجنرال استثمار الولايات المتحدة بنية تحتية إضافية في قاعدة قطرية قائمة , مشيرا أن هذا الاستثمار لا يبرر غض الطرف عن الدولة المضيفة التي تتفق مع إيران وحماس والمتطرفين في سوريا.

وذكر الجنرال استضافة قطر كبار قادة حماس عام 2012 , بما في ذلك المدبرون الإرهابيون المسئوولون عن قتل الأمريكيين , منوها لتمويل وبناء البنية التحتية للأنفاق ونقل تكنولوجيا الصواريخ إلى حماس بمساعدة قطر.

وأردف الجنرال ” ننظر فيما حدث عندما أعلنت الدول العربية الست في مجلس التعاون الخليجي ومصر مقاطعتها لقطر هذا الصيف، ظهرت إيران لتكون أول الجهات الأجنبية التي تدين هذا الإجراء ، بالإضافة إلى متمرديها الحوثيين في اليمن، والذين يتدربون ويمولون من إيران ” .

وتابع الجنرال ” إننا نصل إلى لحظة تاريخية في الشرق الأوسط حيث تتحول التحالفات ، وتعاد الصراعات التاريخية ، وتتطور التحالفات عبر التاريخ ، وينبغي أن تواجه المصالح الأمنية الوطنية الأميركية هذا التطور ، فبعد كل شيء ، ما هو الخير في التحالف مع دولة ليست في الواقع حليفا ” .