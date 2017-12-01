بالفيديو.. رد فعل صادم لقرد حاول زائر تصويره

موسكو(صدى):

لقن قرد بحديقة حيوان روسية ، أحد الزائرين درساً قيماً عقب سرقة هاتفه المحمول من بين يديه .

رصد أحد الزوار مقطع فيديو من داخل حديقة كراسنودار لمجموعة من الأشخاص يقفون على مسافة قريبة من قفص قرود السعدان، ويتفاعلون مع قرد صغير، حيث حاول أحدهم تسجيل لقطات للقرد بواسطة هاتفه، لكنه لم يتوقع إخراج القرد يده من القفص لسرقة الهاتف.

لحسن الحظ، كان الهاتف حجمه كبير ولم يستطع القرد إدخاله من السياج، ما سمح للزوار بنزع الهاتف من قبضة القرد وإعادته لصاحبه مرة أخرى.