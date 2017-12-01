عملية جراحية تغيب العابد شهرين عن الهلال

خالد يحي(صدى):

رغم إعلان جاهزية نواف العابد لخوض مباراة اليوم ضد الأهلي إلا أن الجهاز الطبي أبدى قلقه التام من تجدد ألم موضع الإصابة المتكرر في العضلة الضامة.

وبحسب مصادر مطلعة أكدت أن نواف العابد جاهز لياقيًا وفنيًا للقاء الهلال والاهلي، وأمر مشاركته بيد المدرب دياز لكن تجدد الإصابة يشكل هاجس للمدرب ولإدارة النادي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب عقب اللقاء لفحوصات دقيقة لموضع الإصابة في العضلة الضامه.

وبحسب إصابات مماثلة قد يجري نواف العابد عملية جراحية كحل نهائي لمشكلة تكرر تجدد الإصابة، مما يعني تغيبه شهرين عن الملاعب.