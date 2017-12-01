بعد مقطع طفلة الماكياج.. ” العمل ” : استغلال الأطفال غير مقبول

علي القحطاني(صدى):

أعلن خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قيام أي شخص باستغلال الأطفال في أعمال مشروعة أو غير مشروعة، يدخل ضمن حالات الإيذاء والإهمال، حسب نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

وجاء ذلك ردًا على تغريدة ” أماني العجلان ” ” ‏انتشرت مقاطع لطفلة ٧ سنوات، تقوم بتصرفات بالغات من وضع مكياج ورقص ولبس، ألا يعد ما تقوم به هذه الطفلة سوء رعاية من والديها، مشجعينها بهدف الشهرة والتكسب المادي، هل هناك قانون فعلي يحمي الأطفال من استخدام شبكات التواصل بدعم من بعض الأهل الجاهلين ” .