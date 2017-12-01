” توتي ” يصف حالته بعد اعتزاله كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

أعرب قائد فريق روما الإيطالي السابق، فرانشيسكو توتي، عن شعوره بالحزن بعد قرار التوقف عن لعب كرة القدم مجددا.

وقال توتي : ” في البداية، كنت أتحدث إلى نفسي مثل المجنون، إنني مصاب، إنني موقوف، سأعود لقائمة الفريق قريباً، لكن هذا الأمر اعتدت عليه الآن ” .

وأضاف: ” كنت أستيقظ مبكراً، وبعد تناول وجبة الإفطار، أقوم بالذهاب إلى التدريب، شعرت كإنني آلة، والآن يتعين علي التخطيط لأيامي، لم يكن التأثير سهلاً ” .

وأوضح أن نجوم الرياضة المفضلين لديه هم النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو من بين نجوم الكرة الحاليين لكن الرياضي المفضل لاعب التنس السويسري المخضرم، روجيه فيدرر.

يذكر أن توتي قد أعلن بنهاية الموسم الماضي عن وضع حد لمسيرته الكروية ورفض العروض المقدمة له.