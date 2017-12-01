مطالبات بمنع تصوير مسلسل ” سعوديات ” بسبب مريم حسين

أماني الغامدي(صدى):

أطلق عدد من الإعلاميين والمواطنين حملة لمنع تصوير مسلسل ” سعوديات ” اعتراضًا على الإستعانة بفنانات غير سعوديات لتقديم مسلسل يحمل هذا الاسم ، وطالب آخرون بمنع عرضه ، بسبب بطلات المسلسل مريم حسين وشيلاء سبت وشقيقتها أبرار، الغير سعوديات.

وقالت خديجة الوعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ” يتم الآن تصوير مسلسل السعوديات وطبيعي بطلات المسلسل مو سعوديات ومدري وش فكرته .. السؤال الذي يطرح نفسه اختيار اسم المسلسل هل هو نوع من الاستفزاز لنا ” .

وقالت غادة العلي، مسلسل يحمل عنوان يمسنا ويخصنا بشكل مباشر مثل مسلسل سعوديات لا يجب أن يمر مرور الكرام .. لن نقبل المساس بخصوصية الفتاة السعودية واقحامها في أمور لا تمثل قيمنا ومبادئها حتى وان كان من مثل سعوديات فما بالك ان لم يكنّ سعوديات .

على الجانب الآخر نشرت الفنانة مريم حسين مقطع فيديو وهي تتدرب على التحدث باللهجة السعودية استعدادًا لتصوير مشاهدها بالمسلسل.

يشار إلى أن مسلسل ” سعوديات ” مقتبس عن رواية للكاتبة السعودية سارة العليوي تحمل الرواية نفسها، سيناريو سوسن القابسي وإخراج الأردني إياد خزوز، ومن المتوقع عرضه في رمضان المقبل على قنوات mbc وأبو ظبي وتلفزيون الكويت.