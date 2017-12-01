جورجيا: مقتل ” تشاتاييف ” المشتبه به في هجوم مطار اسطنبول عام 2016

تبليسي(صدى):

أعلن جهاز أمن الدولة في جورجيا، اليوم الجمعة، عن مقتل المشتبه به في تنفيذ الهجوم على مطار اسطنبول بتركيا العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الجهاز، أن ” عملية خاصة نفذتها السلطات الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل مسلح سابق في تنظيم داعش يشتبه بأنه العقل المدبر لهجوم عنيف على مطار بمدينة اسطنبول التركية عام 2016 ” .

وأضافت ” من المؤكد أن أحد قتلى العملية هو أحمد تشاتاييف ” في إشارة للمشتبه به، وأكملت ” وقُتل في العملية أحد أفراد القوات الخاصة في جورجيا وثلاثة من أعضاء جماعة مسلحة متهمة بالإرهاب، وأصيب أربعة من أفراد الشرطة وألقي القبض على عضو بالجماعة، ونفذت العملية التي استغرقت 20 ساعة في مجمع سكني على مشارف تفليس عاصمة جورجيا “.