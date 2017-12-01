بالصور.. متوسطة ابن سعد بالرياض تنظم برنامج توعوي للوقاية من أمراض الشتاء

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

ارتقاءً بالمعرفة الطبية، وتفعيلاً لدور المدرسة في التوعية الصحية، استضافت متوسطة ابن سعد بشرق الرياض مركز فيتامين الاستشاري برعاية ذهبية من شركة العجلان للعود والعطور وذلك ضمن برنامج (أمراض الشتاء… الأسباب – العلاج – الوقاية )، حيث بدأ البرنامج بكلمة من قائد المدرسة الأستاذ عبدالعزيز العمار رحب فيها بالحضور؛ وبمركز فيتامين الاستشاري، وذكر فيها أن الهدف من البرنامج هو تعزيز الصحة لدى الطلاب، وأكد فيها على أهمية دور القطاع الخاص في توعية وتثقيف المجتمع وضرورة الشراكة الايجابية بين المدرسة والمنزل فيما يتعلق بالجانب الصحي وكذلك مد جسور التعاون مع المراكز الصحية لتفعيل التوعية الصحية السليمة .

وتحدث الدكتور مصطفى السيسي عن الطرق المباشرة والغير مباشرة التي تنتقل من خلالها أمراض الشتاء، وأسبابها، وإجراءات الوقاية منها، وطرق علاجها.

ثم شاهد الطلاب عرضاً مرئيًا اشتمل على (نصائح ذهبية للتعامل مع أمراض الشتاء)، من تقديم الأستاذ أحمد جبر.

من جهته عبر رائد النشاط والمشرف على البرنامج الأستاذ فهد العمر عن الجهود التي تبذلها المدرسة بتوجيهات من قائد المدرسة في توفير بيئة صحية وبين أن صحة الطلاب تشكل أحد أهم الأسس التي تعمل المدرسة على ترجمتها من خلال برامج وخطط تهدف الى تهيئة بيئة مدرسية صحية دائمة وذلك من خلال تقديم برامج توعوية صحية وتوفير المعلومات حيال الأمراض وطرق الوقاية منها وتغيير سلوكياتهم الصحية نحو مزيداً من التعامل الصحي في البيئة المدرسية مقدمًا شكره لشعبة النشاط الطلابي بمكتب التعليم بشرق الرياض للدعم الذي تلقاه المدرسة في جميع المناشط والبرامج .

واختتم البرنامج بفحص طبي للمعلمين وعينات من الطلاب وتكريم المشاركين والتقاط الصور التذكارية.