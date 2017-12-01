لأول مرة باستراليا.. الموافقة على ” الموت الرحيم ” للمرضى

كانبرا(صدى):

اعتمدت ولاية فيكتوريا الاسترالية، مشروع قرار يسمح بالموت الرحيم للمرضى في المراحل الأخيرة من المرض، لتصبح أول ولاية استرالية تسمح بهذا.

ووافق مجلس النواب الاسترالي على هذا القرار بعد مناقشات طويلة امتدت لـ 100 ساعة، ليتقرر بعدها السماح للمرضى الميؤوس من حالاتهم في ولاية فيكتوريا بطلب استخدام العقاقير لإنهاء حياتهم بهدوء، لتخليصهم من معاناتهم.

و أعلن رئيس الوزراء الأسترالي دانيال أندرو الذي توفي والده العام الماضي بعد معاناة مع المرض، عن تأييده لمشروع القرار وأعرب عن شكره للسياسيين ووزير الصحة في البلاد الذين أسهموا في استصداره، وقال إنه “ فخور بهذا القرار الذي سيخفف من معاناة الكثير من المرضى ” .