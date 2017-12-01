سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها والسبب صادم

القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة المصرية ، بسبب خلافاتها المستمره مع امه .

وقال الزوج للمحكمة في دفاعه عن نفسه في دعوى الخلع ضده ، زوجتي خيرتني بينها وبني والدتي ، وسبب رفعا قضية الخلع هو بري لأمي .

وتابع الزوج ، زوجتي أنانية تحب نفسها وكانت دائمًا على خلاف مع والدتي من قبل الزواج ولكنني كنت أتجاوز كل ذلك ظنًا مني أنه بعد الزواج قد تهدأ الأمور وتتآلف الطباع .

وأضاف ، ثاني يوم زواج عندما جاءت والدتي لتبارك لنا رفضت زوجتي مقابلتها وظلت والدتي أكثر من ساعة تنتظرها وبعد عدة مناقشات مع زوجتي وافقت والتقتها لمدة دقيقتين فقط ومن هنا بدأت الخلافات بينهما وظللت حائرًا بين أمي المفروض عليا بِرَّها، وبين زوجتي المفترض أن أعاملها بالرحمة والمودة .

وأكد ، زوجتي كانت تعامل والدتي بطريقة سيئة ووالدتي تتحملها من أجلي وتحدثت مع زوجتي كثيرًا في هذا الأمر ولكنها دائمًا كانت تقول لي ” اختار يإما أنا يإما أمك ” كنت أتهرب من الإجابة ولكن ذات مرة من كثرة حديثها السيئ عن والدتي كانت إجابتي ” أمي أهم منك بكتير على الأقل مش بتعاملني زيك وعندها ذوق ” ، وعندها ذهبت لمنزل أهلها وقررت مقاضاتي بدعوى خلع أمام المحكمة .