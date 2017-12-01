بالصور.. مجموعة مميزة من المجوهرات لاحتفالات رأس السنة

أماني الغامدي(صدى):

تتميز احتفالات رأس السنة بالفخامة والجاذبية، وتتألق النساء في مثل هذا اليوم؛ بأروع الفساتين وأفخم المجوهرات؛ لذا نقدم لك مجموعة فريدة من أجمل المجوهرات الثمينة، لتمنحك إطلالة فاتنة.

خاتم من ستيفير Stefer

قدمت ستيفير خاتم ثلاثي يجمع بين الذهب الوردي والماس الناعم المرصوف، صمم بفخامة متألقة.

خاتم من ريبوسي Repossi

صممت ريبوسي حلقات متعددة من الذهب الوردي والماسي لإطلالة راقية مفعمة بالأنوثة.

خاتم من شانيل Chanel

تألقت شانيل بمجموعة Gallery Collection، ويمكن أن نختار خاتم من المجموعة ملئ بالأناقة الفرنسية، نجد الخاتم ملئ بأحجار الماس والكوارتز الدخاني.

خاتم من ريزا Reza

يمكن أن نختار من ريزا خاتم مفتوح صمم بأناقة عصرية؛ من الذهب الوردي واحجار الماس وأحجار الياقوت الوردى.