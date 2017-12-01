” هابيتات2017 ” يوفر حلول لمشاكل السكن بالمملكة

سالم المطيري(صدى):

وفر المعرض السعودي الثالث للعقار والبناء والاثاث والديكور ” هابيتات ” المقامه فعاليته ببريدة، بدائل وحلول لمشاكل السكن التي تؤرق الأسرة السعودية ، بمبالغ لا تتجاوز ثلث تكلفة بناء المنزل على الطريقة التقليدية الدارجة والمتعارف عليها .

من جانبه بين المشارك بالمعرض صالح بن فهد النزهة و الذي يملك مصنعاً متخصصاً في الجدران البديلة والأسقف، أنه بإمكانه إنشاء مسكن على أرض مساحتها ٣٠٠م مكون من دورين ونصف بتكلفة لا تتجاوز ثلاث مائة ألف ريال (تسليم مفتاح) .

وأشار أن نوعية البناء المستخدم لديهم، جدران صناعة سعودية خالصة ، ومعزولة تمامًا، ومكونة من الفلين، والأسمنت، وقليل من الحديد، والرمل، والبوليستارين محشوة بين طبقتين من الألواح الأسمنتية، بالإضافة لمواد كيميائية أخرى.

وأشار أن هذه الجدران البديلة تعتبر حل جذري في سبيل بناء اقتصادي وعملي يناسب كافة شرائح المجتمع، حيث تتميّز بعزلها للحرارة والصوت، ومقاومتها العالية للحريق، كما أنها مقاومة للماء والحشرات، و مطابقة أغلب أجزاء البناء في المواصفات والمقاييس، مشيرًا أنه تم توقيع إتفاقية مع وزارة الإسكان لتنفيذ منزل تجريبي سيرى النور بعد 4 شهور.