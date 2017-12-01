دراسة: 60% من السعوديين مهددين بالسمنة خلال الـ 5 سنوات القادمة
قال رئيس الجمعية السعودية للجراحة العامة، الدكتور عبد الملك ألطف، استشاري جراحة السمنة وجراحة المناظير المتقدمة، خلال اختتام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة فاعلية ” سمبتيك ” الأربعاء الماضي؛ أنه يتوقع إصابة 60% من السعوديين بالسمنة في عام 2022؛ بحسب دراسة.
وأشار أن السمنة تأتي في المرتبة الثانية لمسببات الوفاة بعد التدخين ، خاصة بعد تقدم العمر وتؤدي للعديد من الأمراض كالسكري، وضغط الدم والارتجاج الحمضي والتهابات المفاصل.
وناشد أمين عام غرفة مكة المكرمة، إبراهيم بن فؤاد برديسي، قطاع الأعمال إلى دعم مبادرات الشباب التي ترعها غرفة مكة المكرمة، والتي تقيمها شركة ” كليفريوث ” التي أناشئتها مواطنة سعودية؛ بهدف تصحيح نمط الحياة الصحية.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10041 ] نشر منذ 4 ساعات
وانا منهم اذا استمريت ع ؤضعي ذا
😂😂😂😂😭😭😭😭
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6278 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني السنوات القادمه نعمل رجيم😁ماضنتي😂😊اكلو بس وباالعافيه😁😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23371 ] نشر منذ 2 ساعتين
توقعك خاطيء يا لحظه ابرجع اشوف اسمك.
ايوه
توقعاتك غلط دكتور عبدالملك
لو قلت زادت ف الخمس السنوات الماضية ابقولك صحيح وكلام سليم
لكن مع الخمس السنوات المقبله ماظنيت
لأن الشعب السعودي كله قاااااطبه
متجهه لمجال الأعمال
ولا راحة بعد اليوم.
زمان يعلمنوني الشيبان
ماكان تلقى واحد عنده كرشه
يسرحون يشتغلون باالمزارع من بعد صلاةالفجر
وينزلون للأبيار كانت الناس تمشي على ارجولها
كلن الزاد لاحطوه بصحن يجلس عليه سبعه ولاثمنية اشخاص
يتغدون ويكفيهم
حتى الرشح الي يطلع منهم ماله ريحة
السيارة يركبون فيها الى١٢رجال وتوسعهم
الحين السيارة لاأركبوا فيها اربعة بنشرت
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂🙂