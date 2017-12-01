دراسة: 60% من السعوديين مهددين بالسمنة خلال الـ 5 سنوات القادمة

نورة الشهري(صدى):

قال رئيس الجمعية السعودية للجراحة العامة، الدكتور عبد الملك ألطف، استشاري جراحة السمنة وجراحة المناظير المتقدمة، خلال اختتام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة فاعلية ” سمبتيك ” الأربعاء الماضي؛ أنه يتوقع إصابة 60% من السعوديين بالسمنة في عام 2022؛ بحسب دراسة.

وأشار أن السمنة تأتي في المرتبة الثانية لمسببات الوفاة بعد التدخين ، خاصة بعد تقدم العمر وتؤدي للعديد من الأمراض كالسكري، وضغط الدم والارتجاج الحمضي والتهابات المفاصل.

وناشد أمين عام غرفة مكة المكرمة، إبراهيم بن فؤاد برديسي، قطاع الأعمال إلى دعم مبادرات الشباب التي ترعها غرفة مكة المكرمة، والتي تقيمها شركة ” كليفريوث ” التي أناشئتها مواطنة سعودية؛ بهدف تصحيح نمط الحياة الصحية.