قرقاش: طرفي النزاع اليمني يسعيان وراء المكاسب المادية الملطخة بالدماء

أبو ظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على تدهور الأوضاع في اليمن والاشتباكات القائمة بين ميلشيات الحوثيين وأنصار الرئيس العزول علي عبدالله صالح، مؤكدًا أن الطرفين لا يهمهم سوى المكاسب المادية الملطخة بالدماء.

وقال ” قرقاش” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الإجهاز الحوثي الممنهج على شريكه في التمرد يشهد فصلًا دمويا آخر، مظلوميته حدودها الإعلام الخارجي وهمّه الإستئثار بمكاسبه المادية الملطخة بالدم وليذهب صالح وحزبه إلى الجحيم ” .

يُذكر أن الطرفين يواصلان حشد قواتهما بالعاصمة صنعاء، حيث نشر الرئيس السابق صالح قوات موالية له فى المدخل الجنوبى والشرقى لصنعاء، وفى المقابل دفعت ميليشيات الحوثى بتعزيزات لها من شمال صنعاء إلى أطراف شارع الجزائر والحى السياسى اللذين شهدا أمس اشتباكات عنيفة.