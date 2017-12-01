الفيفا ينفي استبعاد استراليا عن كاس عالم 2018

نواف السالم(صدى):

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ما ذكرته تقارير إعلامية حول أن أستراليا قد تحرم من مقعدها في كأس العالم 2018 بروسيا ، لكنه اعترف في الوقت نفسه أنه يراقب “ عن كثب ” المشاحنات الداخلية بين أندية قمة بأستراليا واتحاد كرة القدم في البلاد.

وكان الفيفا قد منح الاتحاد الأسترالي مهلة انتهت أمس الخميس، كان مطالبا خلالها بالتوصل إلى حل لنزاع داخلي حول عدد أعضاء الجمعية العمومية التي تضم حاليا عشرة أعضاء.

وترى أندية دوري الدرجة الأولى ، التي تؤكد أنها تجلب أغلب عائدات كرة القدم المحلية ، أن خطة الاتحاد الأسترالي للعبة لتعزيز تمثيل الأندية في الجمعية العمومية لم تتقدم بالشكل الكافي.

وبات الفيفا بصدد تعيين ما يسمى بـ ” لجنة التطبيع ” للمساعدة في تسيير شؤون كرة القدم بأستراليا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين شهدت رقابة مماثلة من جانب الفيفا ، خلال مشوار المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم 2018 .

وقال متحدث باسم الفيفا عن وضع أستراليا أمس الخميس: “ الفيفا يتابع هذه القضية عن كثب ” ، وأضاف أن أي تطورات سيجرى الإعلان عنها “ في الوقت المناسب ” .

وقال ستيفن لاوي رئيس الاتحاد الأسترالي أمس الأول الأربعاء ، إن الخلافات بين الطرفين ربما تسفر عن “ عودة إلى أيام سيئة مضت ” .

وأضاف “ كرة القدم الأسترالية لم تكن من قبل بحالة أفضل من حالتها اليوم. ليست مثالية ، ولكن كرة القدم في أستراليا تشكل كيانا رائعا مليئا بالفرص الهائلة في الوقت الحالي. ”