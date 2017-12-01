في حكم غير مسبوق.. السجن 10 سنوات لسويدي يرغم الأطفال على أفعال جنسية

ستوكهولم(صدى):

أصدرت محكمة سويدية، حكمًا بالتعويض والسجن 10 سنوات على رجل بالغ من العمر 41 عامًا بعد إدانته بتهمة اغتصاب 27 طفلًا أو الاعتداء عليهم جنسيًا من خلال إرغامهم على القيام بأعمال جنسية على أنفسهم أو مع آخرين عبر الإنترنت.

وأوضحت المحكمة في بيان لها، أن الرجل كان يهددهم أو يهدد عائلاتهم في بعض الحالات، ويرغمهم على القيام بأعمال جنسية مصورة مباشرة في بعض الحالات لحسابه.

واعتبرت المحكمة أن الاعتداء المرتكب من خلال الفعل الجنسي خطر إلى حد ينبغي أن يعتبر عملية اغتصاب أو اغتصاب طفل، حيث إن هذا التصرف يوازي ارتكاب الرجل لهذه الأفعال الجنسية مباشرة على ضحاياه.

يُذكر أنه هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة في السويد شخصًا بتهمة الاغتصاب بعدما أرغم آخرين على القيام بأفعال جنسية على شخص آخر.

وأقر المتهم بأربع تهم بالاغتصاب المشدد بشأن حالات أرغم فيها الأطفال على القيام بأفعال جنسية مع كلاب أو على طفل أصغر سنا.