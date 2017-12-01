آبل تصدر تطبيق لكشف أمراض القلب

واشنطن(صدى):

أصدرت شركة آبل، وبالتعاون مع كلية الطب بجامعة ستانفورد، تطبيق جديد باسم ” Apple Heart study ” ، لتحديد الإيقاعات القلبية غير المنتظمة، بالإضافة لكشف أمراض قد تكون خطيرة على القلب مثل الرجفان الأذيني، الذي يعتبر أحد الأسباب الأكثر شيوعا للسكتات الدماغية.

ويستعمل التطبيق من خلال ساعة آبل الذكية، جهاز استشعار معدل ضربات القلب الموجود على الجانب السفلي من الساعة، كما يستعمل المشاركون في الدراسة الساعة الذكية لمراقبة معدل ضربات القلب واستشارة الطبيب إذا كان هناك خلل، للحد من الأمراض والتشخيص المبكر لحالات المرض الخطير.

ويحصل المشاركون في الدراسة الذين يقومون بتثبيت التطبيق، على استشارة طبية مجانية، بالإضافة لتزويدهم بلصاقة تخطيط كهربائية للمراقبة المستمرة لتسجيل حالات إيقاع القلب الغير منتظم.