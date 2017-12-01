تعرف على شروط تقديم بلاغ هروب العمالة المنزلية إلكترونيًا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم، الجمعة، عن الشروط اللازمة لتسجيل بلاغات الهروب إلكترونيًا ضد العمالة المنزلية.

وذكرت الجوازات 4 شروط لتسجيل بلاغات ضد العمالة، وهي أن تكون الإقامة سارية المفعول، وأن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول، لا يمكن إلغاء البلاغ عبر أبشر، وألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي للعامل.

وأضافت الجوازات، أن بلاغ الهروب يمكن إلغاؤه، عن طريق مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا على تقديم البلاغ، حيث لا يمكن إلغائه بعد مرور هذه المدة.