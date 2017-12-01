السجن مدى الحياة لقاتل ” امرأة أوكيناوا “

طوكيو(صدى):

قضت محكمة يابانية بالسجن المؤبد، لظابط سابق في البحرية الأمريكية، بعد اتهامه باغتصاب وقتل امرأة من أوكيناوا.

وعثرت الجهات المعنية على جثة المجني عليها البالغة من العمر 20 عامًا، ملقاة في غابة بمايو، بعد ثلاثة أسابيع من اختفائها.

وندد سكان الجزيرة الواقعة جنوب اليابان ببشاعة القضية، مشتكين من الوجود العسكري الأمريكي والجرائم المرتبطة به.

وأدى الغضب إلى اتفاق ثنائي يحد من الحصانة المفروضة على المحاكمة اليابانية للعمال المدنيين في القواعد الامريكيين.