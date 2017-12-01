المنتخب السعودي للمبارزة في مواجهة إيطاليا غدا في بطولة كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

يواجه لاعب المنتخب السعودي للمبارزة أحمد العمري، اللاعب الإيطالي مونتانا في أولى مواجهات سلاح السيف ضمن منافسات كأس العالم للمبارزة، التي ستنطلق بعد غد في المجر ، بمشاركة 177 لاعبا من 28 منتخبا .

وكان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان في وداع بعثة المنتخب أمس بمطار الملك عبدالعزيز في جدة .

وتتكون البعثة من 7 لاعبين ( علي ال حسين وأحمد العمري وأحمد القديحي وسعد البقمي وعبدالرحمن الزهراني وعبدالعزيز الثبيتي وعلي البحراني، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة ماجد المطيري ومدير المنتخب عادل الرميحي ).

وتعد المشاركة في كأس العالم بالمجر آخر المشاركات الخارجية للمنتخب السعودي في عام 2017، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في دبي فبراير 2018 .