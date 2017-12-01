بالفيديو.. رجل يعالج طفلة مصابة بالصم والبكم بطريقة غريبة

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لمعالج شعبي وهو يعالج طفلة مصابة بالصم والبكم، بطريقة غريبة للغاية.

وظهر المعالج وهو يضع يده في حلق الطفلة ثم ينتقل إلى أذنيها ويضع أصابعه داخلهما قبل أن يوجه ضربات قوية نحو جانبي وجهها، وسط صرخاتها.

وظهرت أم الطفلة وهي تتوجه للمعالج بالشكر لنجاحه في علاج طفلتها، وقوبل المقطع بتشكيك الكثيرين في مدى صدق محتواه.