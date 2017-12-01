مصرع 16 شخصًا وفقدان 100 آخرين في إعصار الهند وسريلانكا

نيودلهي(صدى):

اعلنت سلطات الهند وسريلانكا، عن مقتل 16 شخًصا بسبب إعصار قوي ضرب البلدين اليوم، الجمعة حيث، قتل تسعة أشخاص في الهند وسبعة آخرين في سريلانكا المجاورة،

وصرحت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان أن الهند نشرت سفنا حربية للعثور على سفن صيد في البحر المضطرب، ولكن هناك حوالى 100 شخص على متن هذه المراكب لم يتم العثور عليهم حتى الآن، وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في بيان ” أن الإعصار يمكن أن يشتد في الساعات المقبلة ” .

يجدر الإشارة أن الساحل الشرقي للهند يتأثر بالعواصف الموسمية التي تسبب أضرارا كبيرة بين شهرين أبريل وديسمبر.