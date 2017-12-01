تعرف على الخدمات المصرفية المشمولة والمعفاة من ” القيمة المضافة “

حمود العنزي(صدى):

أعلن طلعت حافظ , الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك , تطبيق القيمة المضافة على كافة الخدمات المصرفية والبنكية , التي عليها رسوم مباشرة أو عمولة إدارية , مثل رسوم إصدار دفاتر الشيكات وكشوفات الحسابات والرسوم الإدارية.

وأضاف ” حافظ ” , فرض الضريبة على رسوم تحويل المبالغ بين الحسابات من بنك إلى آخر , مشيرا أن الخدمات المعافاة من الضريبة , تشمل الفائدة على القروض ورسوم الإقراض المحملة بهامش ضمني , بما في ذلك بطاقات الائتمان , والتمويل التأجيري , الأوراق النقدية , السندات , الودائع , الحسابات الجارية والتوفير , وتحويل المبالغ بين حسابات البنك الواحد.

وتابع ” حافظ ” استعانة البنوك ببيوت خبرة عالمية ومحلية للمساندة في التطبيق الأمثل للتجهيزات ومواءمة الأنظمة المحاسبية , بالإضافة لتدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل , واستقطاب الكفاءات الجديدة وابتعاثها للخارج , تجهيزا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.