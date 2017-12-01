تعرف على الخدمات المصرفية المشمولة والمعفاة من ” القيمة المضافة “
أعلن طلعت حافظ , الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك , تطبيق القيمة المضافة على كافة الخدمات المصرفية والبنكية , التي عليها رسوم مباشرة أو عمولة إدارية , مثل رسوم إصدار دفاتر الشيكات وكشوفات الحسابات والرسوم الإدارية.
وأضاف ” حافظ ” , فرض الضريبة على رسوم تحويل المبالغ بين الحسابات من بنك إلى آخر , مشيرا أن الخدمات المعافاة من الضريبة , تشمل الفائدة على القروض ورسوم الإقراض المحملة بهامش ضمني , بما في ذلك بطاقات الائتمان , والتمويل التأجيري , الأوراق النقدية , السندات , الودائع , الحسابات الجارية والتوفير , وتحويل المبالغ بين حسابات البنك الواحد.
وتابع ” حافظ ” استعانة البنوك ببيوت خبرة عالمية ومحلية للمساندة في التطبيق الأمثل للتجهيزات ومواءمة الأنظمة المحاسبية , بالإضافة لتدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل , واستقطاب الكفاءات الجديدة وابتعاثها للخارج , تجهيزا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 4 ساعات
باقي تحطون رسوم استنشاق الهواء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5666 ] نشر منذ 4 ساعات
المعفاة من الضريبه بطاقات الائتمان , والتمويل التأجيري , الأوراق النقدية , السندات , الودائع , الحسابات الجارية والتوفير , وتحويل المبالغ بين حسابات البنك الواحد. ((( ارجوا التوضيح ))) لم استوعب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3462 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكون في عون المواطن
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2038 ] نشر منذ 3 ساعات
وأضاف ” حافظ ” , فرض الضريبة على رسوم تحويل المبالغ بين الحسابات من بنك إلى آخر
طيب ما تغير شي عند اي عملية تحويل من بنك لاخر يتم اخذ مبلغ من 5 الى 7 ريال
ولكن حسب المفهوم من الخبر ان حتى الحواله لمستفيد بنفس البنك سيتم اخذ مبلغ للحواله
وحسب ما سمعت ايضا حسب المبلغ المحول راح يتم احتساب هذي الضريبه
يعني خلاص بنرجع مثل قبل يد باليد افضل لنا