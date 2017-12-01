مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بجولة تفقدية لمشاريعه في مخيم الأزرق بالأردن

نايف السالم(صدى):

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بجولة تفقدية في مخيم الأزرق بالأردن للوقوف على الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين ومتابعة المشاريع الإنسانية التي يقدمها المركز في المخيم.

وتخلل الجولة زيارة عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في المخيم ومنها منظمة كير الدولية.

وجرى متابعة سير العمل في توزيع المستلزمات الشتوية من خلال المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس القومي النرويجي (NRC).

كما تم الاجتماع مع مسؤولين في الأمن العام الأردني والمفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) لمناقشة البرامج الإنسانية المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة لصالح اللاجئين في المخيم.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ حاليًا برنامجه لتوزيع الكسوة الشتوية عل اللاجئين في مخيم الأزرق والمتوقع من خلاله استهداف (34906) أشخاص بعدد (88844) قطعة شتوية متنوعة.