بالصور.. استمرار فعاليات ” شهاب 2 ” بتدريبات مكثفة ودقة عالية

نايف السالم(صدى):

تواصل قوات الأمن الخاصّة تنفيذ تمرين الشهاب ٢، بالاشتراك مع مجموعة الخدمات الخاصّة بالجيش الباكستاني من خلال وحدات متخصّصة على درجة عالية من المهارة والإتقان ذات تدريب تخصُّصي نوعي ومتقدّم وباع طويل في التمارين المحلية والدولية.

واشتملت عمليات القوات المشاركة في التمرين على التطبيقات النوعية الخاطفة والسريعة، والتدريب على عمل الكمائن ومكافحتها، والاقتحام بوساطة الطائرات العمودية والحبال، وتنفيذ العمليات المتخصّصة والخطرة، مثل مهارات التقدم والقتال في المناطق المفتوحة والمناطق المبنية بأساليب حديثة للتعامل مع الإرهابيين في مثل هذه الظروف.

وتخلل التمرين تنفيذ عمليات إبطال وإزالة المتفجرات وتنفيذ عمليات قفز بالمظلات، على درجة عالية من الإتقان في زمن قياسي.