” ابل ” تسعى للاستقلال بتطوير شريحة إدارة الطاقة في هواتفها

متابعات(صدى):

تستعد أبل للقيام بتطوير شريحة إدارة الطاقة في هواتف أيفون لتحقيق الاستقلالية عن شركة ” ديالوج ” من أنصاف النواقل التي كانت توردها لها .

بحسب المصادر فإن آبل تعتزم الاعتماد على شريحة إدارة الطاقة خاصة بها في نصف هواتف آيفون المنتجة العام المقبل، في حين يرى البعض أنها قد لا تنتهي من تجهيزها حتى عام 2019.

وتعمل شريحة الطاقة على تأمين عدة وظائف من بينها شحن الهاتف وإدارة عمر البطارية واستهلاك الجهاز للطاقة. وستتمكن شريحة إدارة الطاقة المتقدمة من آبل بتقديم إمكانيات رقابة وتحكم أفضل في الاستهلاك ما سيحسن من عمر البطارية.

وتعتبر شركة TSMC أكبر مصنع لأنصاف النواقل والشرائح في العالم وتصنع الشرائح لصالح Dialog التي توردها لآبل وتعتمد عليها في أكثر من 74% من دخلها، بالتالي تخلي آبل عنها قد يؤدي بها إلى المعاناة المالية وتضطر للبحث عن زبون ضخم جديد.