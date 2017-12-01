المعارضة تستهدف طائرة مروحية للنظام بصاروخ في ريف دمشق

دمشق(صدى):

أسقطت فصائل المعارضة السورية، صباح اليوم ، طائرة مروحية تابعة للقوات الحكومية في ريف دمشق الغربي.

وقالت مصادر إعلامية تابعة للقوات الحكومية السورية ” إن طائرة مروحية سورية سقطت قرب بلدة سعسع في ريف دمشق الغربي بعد استهدافها بصاروخ من قبل فصائل المعارضة في منطقة مزرعة بيت جن ويرجح مقتل طاقمها ” .

وأضافت المصادر أن ” الطائرات كانت تنفذ عمليات في محيط مزرعة بيت جن التي استقدمت القوات الحكومية يوم أمس تعزيزات عسكرية كبيرة إليها وسيطرت على التلال الشرقية ومنها تلال البرادعية ” .

كما صرح مصدر في اتحاد قوات جبل الشيخ، أن ” الاتحاد التابع للجيش السوري الحر، تصدى لهجوم عنيف شنته القوات الحكومية مدعومة بمسلحين حزب الله اللبناني على تلال بردعيا ومروان والظهر الأسود بالقرب من بلدة بيت جن بجبل الشيخ، موقعين في صفوف تلك الميليشيات خسائر فادحة على صعيد العتاد والأرواح ” .

وأكد أن ” قوات النظام قصفت بمختلف أنواع الأسلحة مناطق الاشتباكات بالإضافة لكافة البلدات المحاصرة، فيما ألقت مروحيات النظام أكثر من 35 برميلاً متفجرا استهدفت منازل المدنيين في بلدتي مغر المير ومزرعة بيت جن في جبل الشيخ ” .