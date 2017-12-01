طرح ” طريق القصيم مكة السريع ” للمنافسة العامة مجددًا

سالم المطيري(صدى):

طرحت الإدارة العامة للطرق والنقل في منطقة القصيم، مشروع المرحلة الثالثة من طريق القصيم مكة المكرمة السريع في المنافسة العامة مجددًا، بعد سحبه من المقاول الأول واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه.

وأكد المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة القصيم محمد الحميدي الشمري، أن إدارته حريصة على إتمام كافة المشاريع ومراقبة التنفيذ والوقوف عن قرب على المشاريع المتعثرة.

يُذكر أن الإدارة العامة للطرق سحبت المشروع من المقاول بسبب تعثره في التنفيذ، وكان طول المشروع المتعثر يبلغ 60 كليو مترًا بتكلفة أكثر من 357 مليون ريال بخلاف قيمة العقد الاستشاري الذي يصل إلى 11 مليون ريال.