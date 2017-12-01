مصرع شخص في حادث دهس على طريق مكة – جدة السريع

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه على طريق مكة – جدة، السريع، إثر تعرضه لحادث دهس من سيارة مسرعة، وتم المباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ” دهس شخص بطريق مكة -جدة السريع بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة وسرعة قائد المركبة، تم التحفظ على السائق ” .

يشار أن المركز الوطني للعمليات الأمنية بمكة، يستمر في سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، وتوجيه الجهات المعنية لمباشرة الحوادث.