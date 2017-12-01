الصنيع : فهد المولد سيظل في الاتحاد ولا نية لديه للاحتراف

ماجد محمد(صدى):

أكد حمد الصنيع، رئيس نادي الإتحاد، عن استمرار اللاعب ” فهد المولد ” في صفوف الاتحاد بعد أن أشارت تقارير برحيل ” فهد ” عن الاتحاد للاحتراف في الدوري الإسباني.

وقال الصنيع في تصريحات صحفية: ” فهد المولد لديه الرغبة بالاستمرار في الاتحاد وسننهي الأمر خلال الأيام القادمة ” .

وعن الفريق أشار الصنيع ” عانينا من الإصابات والإيقافات والفوز هو الأهم .. سنستمر في عملية التصحيح بالنادي وترتيبنا لا يرضينا ” .

وأختتم تصريحاه قائلا : ” القتالية والحماس ظهرت على اللاعبين ولم يكن هناك سوء سلوك .. اتفقنا مع المدرب على التدوير والتنافس في المراكز بين اللاعبين ” .