آلة مصنع تسلخ فروة رأس عاملة

بكين(صدى):

تعرضت عاملة صينية لحادث بشع حيث علق شعرها في آلة تشغيل بأحد المصانع في الصين، ما أدّى إلى سلخ فروة رأسها.

وأظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، المرأة زاحفة تحت إحدى الآلات التي سحبتها من شعرها، فسارع أحد العاملين لسحبها دون أن يفلح قبل أن تسلخ فروة رأسها وشعرها، ويسيل الدم غزيراً على وجهها.