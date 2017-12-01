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آلة مصنع تسلخ فروة رأس عاملة

آلة مصنع تسلخ فروة رأس عاملة
بكين(صدى):

تعرضت عاملة صينية لحادث بشع حيث علق شعرها في آلة تشغيل بأحد المصانع في الصين، ما أدّى إلى سلخ فروة رأسها.

وأظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، المرأة زاحفة تحت إحدى الآلات التي سحبتها من شعرها، فسارع أحد العاملين لسحبها دون أن يفلح قبل أن تسلخ فروة رأسها وشعرها، ويسيل الدم غزيراً على وجهها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 5 ساعات

ليه تفكرها استشوار

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