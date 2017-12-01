آلة مصنع تسلخ فروة رأس عاملة
تعرضت عاملة صينية لحادث بشع حيث علق شعرها في آلة تشغيل بأحد المصانع في الصين، ما أدّى إلى سلخ فروة رأسها.
وأظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، المرأة زاحفة تحت إحدى الآلات التي سحبتها من شعرها، فسارع أحد العاملين لسحبها دون أن يفلح قبل أن تسلخ فروة رأسها وشعرها، ويسيل الدم غزيراً على وجهها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23371 ] نشر منذ 5 ساعات
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فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 5 ساعات
ليه تفكرها استشوار