مدرسة أمريكية توقف 5 طلاب بسبب ” لايك ” على انستجرام

واشنطن(صدى):

أيدت محكمة فدرالية أمريكية إجراء إحدى المدارس بتوقيف 5 من طلابها؛ لتعبيرهم عن إعجابهم برسم عنصري عبر إشارة “لايك” نشره أحد طلبة المدرسة على حسابه بانستجرام.

ورفضت المحكمة إدعاء الطلاب بأن ما فعلوه يندرج ضمن حقهم في التعبير عن آرائهم التي يتمتعون بها بموجب القوانين في الولايات المتحدة، حيث قال القاضي جيمس دوناتو إن الطلبة الـ5 الذين عوقبوا بالطرد من مدرستهم شاركوا في اضطراب حدث داخل مدرسة ” ألباني ” الثانوية بسان فرانسيسكو من خلال وضع المنشور وتأييده وتخصيص الصورة العنصرية بتلميذ في ذات المدرسة.