الدوري الإنجليزي: قمة الجولة الـ 15 تجمع أرسنال الرابع مع مانشستر يونايتد الثاني

ماجد محمد(صدى):

تجمع الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم أٌقوى مبارياتها بين الغريمين ارسنال الرابع ومانشستر يونايتد الثاني غدا السبت، ويستضيف فريق مانشستر سيتي المتصدر نظيره فريق وست هام الاحد القادم .

ويسعى فريق تشلسي الثالث وحامل اللقب إلى مطاردة مانشستر يونايتد عندما يستضيف نيوكاسل غدا السبت .

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 40 نقطة من 42 ممكنة، وهو الوحيد الذي لم يخسر حتى الان بعد أن حقق 13 فوزا مقابل تعادل واحد، ويأتي مانشستر يونايتد ثانيا وله 32 نقطة، مقابل 29 لتشلسي و28 لأرسنال.

ويحل فريق ليفربول الخامس برصيد 26 نقطة ضيفا على برايتون العاشر بحثا عن فوز جديد أيضا يبقيه على مقربة من فرق الصدارة .

ويستضيف فريق ايفرتون غدا السبت نظيره هادرسلفيد ، ويلعب السبت أيضا فريق وست بروميتش البيون مع كريستال بالاس، وليستر سيتي مع بيرنلي، وستوك سيتي مع سوانسي سيتي، والاحد يلعب فريق بورنموث مع ساوثمبتون .