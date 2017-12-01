بالفيديو.. فتاة تركية تفارق الحياة أثناء غنائها ” مُت يا حب “
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول لفتاة تركية، تفارق الحياة أثناء غنائها بإحدى الحفلات.
وأظهر الفيديو الفتاة وهي تغني مقطع من أغنية ” مُت مُت يا حب متُ” ، لكنها لم تستطع من إكمال الأغنية ووقعت على وجهها مفارقة الحياة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23345 ] نشر منذ 11 دقيقة
مت مت ياحب مت
وقفطها الموت ومت مت🤗🤗🤗🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15541 ] نشر منذ 9 دقائق
ياربي 😭😭😭😭
الله يحسن خواتيمنا يارب العالمين