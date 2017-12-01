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بالفيديو.. فتاة تركية تفارق الحياة أثناء غنائها ” مُت يا حب “

بالفيديو.. فتاة تركية تفارق الحياة أثناء غنائها ” مُت يا حب “
أنقرة(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول لفتاة تركية، تفارق الحياة أثناء غنائها بإحدى الحفلات.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تغني مقطع من أغنية ” مُت مُت يا حب متُ” ، لكنها لم تستطع من إكمال الأغنية ووقعت على وجهها مفارقة الحياة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15541 ] نشر منذ 9 دقائق

ياربي 😭😭😭😭
الله يحسن خواتيمنا يارب العالمين

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