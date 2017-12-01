بالفيديو.. فتاة تركية تفارق الحياة أثناء غنائها ” مُت يا حب “

أنقرة(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول لفتاة تركية، تفارق الحياة أثناء غنائها بإحدى الحفلات.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تغني مقطع من أغنية ” مُت مُت يا حب متُ” ، لكنها لم تستطع من إكمال الأغنية ووقعت على وجهها مفارقة الحياة.