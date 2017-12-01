بالصور.. نجمات العرب تبدو أصغر سنًا دون مكياج

أماني الغامدي(صدى):

تظهرن بعض الصور التي يتم تداولها لنجمات العرب على مواقع التواصل الاجتماعي على جمالهن الطبيعي فبعضهن لا يحتاج لعمليات تجميل أو مكياج فجمالهن الطبيعي ونضارة بشرتهن تكفي.

فقامت النجمة اللبنانية مايا دياب بنشر صور لها على الإنستجرام دون أي مكياج وأبهرت متابعيها بنقاء بشرتها ؛الذين قد تعودوا من قبل على رؤيتها بمكياجها البرونزي الساحر.

كما ظهرت النجمة السورية سولاف فواخرجي ؛بملامحها البرية الطفولية خلال الصور التي نشرتها دون مكياج وكانت تبدو أصغر سناً.