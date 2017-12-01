مساءًا .. الهلال يسعى لمداواة جرح خسارة اللقب الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

يلتقي الهلال مساء اليوم بنظيره الأهلي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن قمة مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

و يعد الأهلي ضيفا ثقيلا على الهلال؛ للرغبة في تحقيق النصر للتخلص من آثار خسارة لقب دوري أبطال آسيا على يد أوراوا الياباني. خاصة في غياب الثنائي الأبرز ضمن صفوفه، البرازيلي كارلوس إدواردو، والسوري عمر خربين، بسبب تعرضهما للإصابة.

ويسعى رامون دياز مدرب الهلال، لاستغلال عاملي ” الأرض والجمهور ” للفوز بالمباراة، بالإضافة إلى الثنائي نواف العابد وجيلمين ريفاس، لتعويض غياب إدواردو وخربين.

يذكر أن، الأهلي يحتل صدارة المسابقة برصيد 24 نقطة، بينما الهلال يحتل المركز الـثالث برصيد 20 نقطة؛ ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة أمام الرائد والفيصلي والاتفاق.