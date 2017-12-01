أشكال العنف ضد المرأة في الحياة الزوجية

نورة الشهري(صدى):

تتمثل أشكال العنف ضد المرأة في الأفعال السلبية التي تؤثر على كرامتها ونفسيتها؛ وليس بالضرورة أن يكون العنف جسدياً؛ فقد يكون معنويا ً كالخيانة الزوجية، أو الإهانة اللفظية، أو إجبارها على فعل شيء وفرض السيطرة عليها؛ وسواء كان عنف جسدي أو معنوي فكلاهما يؤثر على المرأة ويؤذيها.

ونعرض بعض من أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة في الحياة الزوجية .

1-الإهانة اللفظية: تعد أحد أشكال العنف ضد المرأة ،ولم يعتبر خطأ فقط من الرجل الذي يهين المرأة ؛بل الخطأ الأكبر يقع على عاتق الزوجة التي قبلت الإهانة ولو لمرة، فتجاوزها للإهانة أول مرة يعرضها للمزيد.

2-الضرب: هو أمر تعاني منه الكثير من الزوجات وللأسف البعض منهن يتقبلن الوضع، للحفاظ على حياتهن الزوجية، فالمرأة عليها أ ن تعلم قبولها للضرب يكون بداية لإهدار كرامتها، وبهذا لن تحافظ على حياتها فإن حافظت على ما تسميه بالحياة الزوجية والأسرة والعائلة فبالتأكيد ستدمر نفسيتها.

3-الخيانة: هي وجه أخر من العنف ضد المرأة، تشعر حينها الزوجة بفقدان لكرامتها وتدمير لحياتها الزوجية وقتل لكل جميل كان بينهم.

4-فرض السيطرة: عدم إتاحة الفرصة للزوجة لاختيار أي شيء متعلق بحياتها وأجبرها على فعل أشياء قد لا ترضها.