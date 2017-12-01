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  • نشر : منذ 26 دقيقة
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  • حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمكة المكرمة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

وقع مساء أمس الخميس،حادث تصادم على طريق الصهوة بمكة المكرمة، وأسفر على إصابة 6 أشخاص بإصابات متفاوتة ما بين المتوسطة والخفيفة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عند الساعة 11:30 من مساء أمس الخميس، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في خط الصهوة من جهة الجعرانة، حسب ما جاء على لسان عبد العزيز بادومان المتحدث الرسمي للهيئة.


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