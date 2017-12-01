إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمكة المكرمة
وقع مساء أمس الخميس،حادث تصادم على طريق الصهوة بمكة المكرمة، وأسفر على إصابة 6 أشخاص بإصابات متفاوتة ما بين المتوسطة والخفيفة.
وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عند الساعة 11:30 من مساء أمس الخميس، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في خط الصهوة من جهة الجعرانة، حسب ما جاء على لسان عبد العزيز بادومان المتحدث الرسمي للهيئة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23345 ] نشر منذ 8 دقائق
مكه باالذات حوادثها مفروض تحطونها
من ضمن العادات والتقاليد🤔